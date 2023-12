"Mami Nena", la abuela chilena estrella de los videojuegos

Por sugerencia de su único nieto, Héctor Carrasco, hoy de 20 años, se sumergió en el mundo digital. "Yo no sabía ni qué era un mouse", recuerda Arévalo.

"No quería hacerle daño a nadie", evoca. Pero con el tiempo le gustó "seguirlos y matarlos", afirma con una sonrisa.

Pero no olvida a su marido y su recuerdo la acompaña en Free Fire, encarnado en un ave que sigue a Mami Nena llamado Benito, como ella le decía a su esposo.

Tres años después de comenzar su aventura digital en su casa en Llay-Llay, un pueblo rural a 90 km de Santiago, la viudez ya no es un tema para ella.

En este renacer de María Elena Arévalo, su nieto fue crucial. "Él me enseñó todo lo que sé. Sin él, yo no estaría aquí", dice con emoción.

Aunque es una gran jugadora de Free Fire, no entiende muy bien cómo funcionan los celulares o las computadoras. Pero para eso está su nieto. Él maneja sus redes sociales, transmite sus partidas en línea y gestionó su hasta ahora único viaje fuera de Chile.

"Todos los niños (jugadores) me decían que les firmara autógrafos (...) Fue muy hermoso. El día que yo me vaya, me voy a ir con eso", asegura Arévalo.