Marvel Studios cancelaría las secuelas de Eternals, Capitana Marvel y Ant-Man

Cabe recordar que Eternals dirigida por Chloe Zhao, logró un acumulado en taquilla de $us 401,731,759 millones a escala mundial, con un presupuesto de $us 200.000,000 millones; The Marvels logro un acumulado en taquilla de $us 199,706,250 millones con un presupuesto de $us 274,800,000 millones; Ant-Man and the Wasp lograron superar la barrera de los $us 500.000,000 millones, pero Ant-Man and the Wasp: Quantumania se quedó $us 463,635,303 millones. Estos tres proyectos son de los menos rentables de Marvel Studios.