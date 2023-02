Microsoft firma un acuerdo de 10 años para llevar Call of Duty a Nintendo

“Hemos firmado un contrato vinculante de 10 años para llevar los juegos de Xbox a los jugadores de Nintendo . Esto es sólo parte de nuestro compromiso de llevar títulos de Xbox y de Activision, como Call of Duty a más jugadores en más plataformas”, anuncio el presidente de Microsoft, Brad Smith, a través de Twitter.

Gracias a este acuerdo, los propietarios de dispositivos Nintendo podrán experimentar Call of Duty al igual que los jugadores de Xbox y PlayStation. Así lo aseguran desde Microsoft.

El trato llega en el marco de la polémica en la que se ha instalado la compra de Activision (desarrollador de Call of Duty), por parte de Microsoft por $us 68.700 millones . Muchos organismos antimonopolios están analizando la viabilidad de la operación, luego de que Sony y Google han asegurado que esa operación le daría una gran ventaja a Microsoft.

En tanto, Microsoft ha reiterado que no tiene planes de retirar Call of Duty de PlayStation y que seguirá enviando Call of Duty a PlayStation mientras haya una PlayStation a la que enviar.