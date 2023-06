La fiebre por Spider-Man está más viva que nunca. Sony, que acaba de estrenar Spider-Man: Across the Spider-Verse en cines, anunció que el Spidey de Miles Morales dará el salto al live action y que Spider-Woman tendrá una cinta.

Amy Pascal, productora de Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far from Home y Spider-Man: No Way Home confirmó que están produciendo una nueva película con Miles Morales y Spider-Woman.