Moana se embarcará en un viaje de madurez y en una misión más épica en su segunda película

La joven polinesia Moana (Vaiana en España) regresa "más madura" en su segunda película de animación y con una misión aún más épica que la que atravesó durante su primera entrega.



"Este es un filme en el que ella conectará a su comunidad con el futuro, es una historia de crecimiento", dice en una entrevista con EFE David G. Derrick Jr., uno de los directores.



La cinta, que llegará a salas de cine el 27 de noviembre, retoma la vida de Moana tres años después de que la joven líder lograra restaurar el corazón de la diosa de la creación Te Fiti y devolviera el equilibrio a Motunui, su isla.



"Han pasado unos años, Motunui es próspero y ella tiene una nueva hermana", adelanta Derrick Jr. sobre la ola de nuevos personajes que la franquicia ha adoptado, entre los que se encuentran una misteriosa villana y un séquito particular que acompañarán a Moana, una vez más interpretada por Auli'i Cravalho, en la nueva aventura.



En esta segunda película, Moana recibirá un llamado de los ancestros y tendrá que adentrarse a las profundidades de los mares en busca de pruebas de la presencia de otras personas.



La joven, que atravesó por un viaje de autodescubrimiento y confianza durante la primera parte de la historia, ahora explorará el verdadero papel de un líder frente a su comunidad y su fortaleza para hacerle justicia al título, además de reencontrarse con el semidiós arrogante e inseguro, Maui, a quien Dwayne Johnson presta su voz.



Más de Moana

En 2016, 'Moana' se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial, al recaudar más de 643 millones de dólares en taquilla.



La historia inspirada en las culturas del Pacífico tenía previsto expandirse en el formato de serie que sería transmitida a través de la plataforma de Disney+, pero en febrero de este año, Bob Iger, director general del estudio, anunció que el proyecto había sido reelaborado y que su secuela se estrenaría en el cine.



Además, una adaptación de la cinta de animación a acción real se estaba llevando a cabo paralelamente con un guion escrito por Jared Bush y coescrito por Dana Ledoux Miller, quienes también forman parte de 'Moana 2'.



Bush "me dijo: 'estamos trabajando en este divertido proyecto de animación, ¿quieres revisarlo?', y yo dije '¿más sobre Moana?, ¡claro que sí!'", cuenta a EFE Ledoux Miller quien es codirectora junto a Derrick Jr. y Jason Hand de 'Moana 2'.



La directora, es una de las muchas mujeres que están detrás de esta cinta producida por Yvett Merino y Christina Chen.



Deja su zona de confort

Para Ledoux Miller algo que hace interesante esta nueva película es la moraleja de que en la vida "nunca dejas de elegir quién eres".



A Moana "la despojamos de toda su zona de confort, de todo lo que la hace sentir cómoda y segura. Y es en ese momento cuando se ve realmente puesta a prueba y obligada a elegir en quién quiere convertirse", dice la directora.



Para Merino, la razón por la que Moana ha sido tan exitosa, al grado de tener dos producciones con estrenos cercanos (se prevé que la película de acción real tenga su lanzamiento en 2026), se debe a la conexión que el personaje principal logra entablar con los espectadores.



"Creo que el mundo de Moana es increíble (...) Y como heroína logra conectar con muchas personas, no solamente con niñas y niños, sino también con adultos de todo el mundo porque en la película original se enfrenta a un gran desafío y tiene que buscar en lo más profundo de sí misma la fuerza para superarlo, y lo consigue. Y creo que eso es algo con lo que todos podemos identificarnos", dijo la productora. EFE