Netflix da luz verde al nuevo proyecto de los creadores de Stranger Things

The Boroughs se llevará a cabo en una comunidad de jubilados aparentemente pintoresca en el desierto de Nuevo México, donde un grupo de héroes inverosímiles deben unirse para evitar que una amenaza de otro mundo les robe lo único que no tienen... tiempo, señala la descripción oficial de la plataforma de streaming.

Jeffrey Addis y Will Matthews , mentes detrás de la serie Cristal Oscuro: La era de la resistencia, también de Netflix, son los creadores y showrunners de The Boroughs.

"Hemos sido fans de la obra de Jeff y Will durante mucho tiempo, y cuando nos presentaron su idea para The Boroughs, inmediatamente supimos que tenían algo muy especial en sus manos. Aunque los héroes de The Boroughs tienen algunos años más que los niños de Stranger Things, son un grupo de inadaptados igual de adorables, y no podemos esperar a que te unas a ellos en una aventura que es aterradora, divertida y profundamente conmovedora", dijeron los hermanos Duffer en un comunicado.