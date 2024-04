Netflix estrena su nuevo anime Las Variaciones Grimm

El reparto del doblaje en español latino está integrado por María José Moreno como Charlotte Grimm, Pato Hitch como Jacob Grimm y Eduardo Aranda como Wilhelm Grimm. La producción corrió a cargo del estudio New Art de México, bajo la dirección de Irwin Daayán y la traducción de Elena Ramírez y Sandra Contreras.

La serie fue producida por Wit Studio (Attack on Titan), con diferentes directores a cargo de cada uno de los seis episodios. Michiko Yokote (Call of the Night) es la guionista, mientras que el grupo CLAMP (Cardcaptor Sakura) se encargó de los diseños de personajes originales, adaptados para la animación por Naohiro Osugi.