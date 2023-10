Netflix pretende subir sus precios cuando acabe la huelga de actores

Aunque no está claro cuánto subirán los precios, la plataforma ha experimentado varios incrementos recientemente, además de eliminar su plan sin publicidad más barato en EEUU y Reino Unido, así como en Canadá, e incluso, el reporte indica que será la idea sería implementarla en "varios mercados globales".

El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG-AFTRA) está en huelga desde el 14 de julio y no hay fecha fijada para que la medad acabe, aunque, recientemente reanudaron las negociaciones con la Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP).