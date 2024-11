Nintendo casi rompe una tradición de décadas en The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

En The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, Nintendo realizó un importante cambio narrativo: Zelda asumió el papel principal en esta entrega, mientras que Link quedó en segundo plano. Durante el desarrollo, los creadores Satoshi Terada y Eiji Aonuma consideraron otorgarle diálogos a Link por primera vez, pero finalmente descartaron la idea, ya que no se sentía fiel al personaje.