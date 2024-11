Nintendo Switch alcanza 146 millones de ventas, pero el mercado espera con ansias la Switch 2

La Nintendo Switch revolucionó el mercado con su concepto híbrido, permitiendo a los usuarios jugar tanto en casa como en movimiento, y se convirtió rápidamente en un fenómeno global. Su amplio catálogo de juegos, que incluye éxitos como Mario Kart 8 Deluxe, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y Animal Crossing: New Horizons, ha sido clave para su éxito. No obstante, después de casi siete años en el mercado, la consola está mostrando signos de desgaste, y muchos usuarios están posponiendo sus compras a la espera de la siguiente generación de Nintendo.