Nintendo y Sony se unen para realizar la película live-action de The Legend of Zelda

The Legend of Zelda tendrá una cinta live-action. Así se conoció gracias a una publicación oficial para los inversores de Nintendo .

Debido a la popularidad que han alcanzado los últimos títulos de la saga, es posible que Nintendo opte por explorar alguna de esas entradas más recientes. Si la gran N opta por contar la historia de Breath of the Wild, abriría la puerta a una secuela inspirada en Tears of the Kingdom.