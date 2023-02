¡No esperes más! Los videojuegos más esperados por lanzarse en febrero

Deliver Us Mars-2 de febrero Disponible para PS5, PS4, PC, Xbox Series X|S y One. Secuela directa de “Deliver us Moon”, llega disponible para todas las plataformas (PS5, PS4, XBoxOne, Xbox Series X|S y PC) desde el 02 de febrero, una historia de ciencia ficción que nos traslada a una experiencia inmersiva dentro de una astronauta. Sinopsis. Diez años después de la misión Fortuna (el primer juego), la humanidad está más cerca que nunca de la extinción. Tras recibir una llamada misteriosa de socorro de Marte, la astronauta más joven de la Tierra, Kathy Johannson, se une a la tripulación de la Zephyr para una última misión: recuperar las naves coloniales ARCA que robaron los misteriosos outwardianos para garantizar la supervivencia de la raza humana.

Atomic Heart-21 de febrero Disponible en PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One y PC. Atomic Heart es un Person Shooter de Rol que se evidencia dinámico y desafiante, se postula como uno de esos juegos levantaron mucha expectativa pese a que no tienen una inversión comercial muy grande. La propuesta de rol y FPS recuerda al clásico de Ken Levine, pero tiene identidad propia.

Horizon: Call of the Mountain-22 de febrero



Disponible en PS5/PS VR2. Uno de los grandes lanzamientos del nuevo PS VR2 para Play Station 5, por no decir el más importante del primer trimestre del 2023, el juego de acción aventura, busca convencer a los jugadores de Sony de explorar desde otra perspectiva el inmenso mundo postapocalíptico de Horizon, con la diferencia que en esta entrega, no encarnaremos a Aloy como protagonista, sino a Ryas, un carja sombrío que nos brindará otro punto de vista del juego.