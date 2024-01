"Oppenheimer", a la cabeza de los Globos de Oro

"Una historia arrolladora sobre el dilema ético de las armas nucleares recauda mil millones de dólares... ¿les suena? No. A no ser y porque [el estudio] Universal apostó fuerte por Christopher Nolan para dirigirla", dijo.

"Barbie" también conquistó el Globo a la mejor canción con "What I was made for?", de Billie Eilish y su hermano Finneas.