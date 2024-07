Paramount y Skydance confirman su fusión por $us 8.000 millones

Skydance Media , propiedad de David Ellison, ha anunciado que invertirá $us 8.000 millones en la adquisición de Paramount Global , culminando así una búsqueda de siete meses, informa Deadline. La empresa recibió el domingo 7 julio la aprobación de un comité especial del consejo de administración de Paramount.

El consejo en pleno aprobó entonces el plan para una transacción en dos fases. En primer lugar, la adquisición de National Amusements Inc , la entidad dirigida por Shari Redstone que controlaba casi el 80% de las acciones con derecho a voto de Paramount. Esta operación irá seguida de una fusión total .

Los accionistas de clase A de Paramount recibirán $us 23 por acción. Los accionistas de clase B obtendrán $us 15 por acción en efectivo/acción. La contraprestación en efectivo disponible para los accionistas públicos asciende a un total de $us 4.500 millones.