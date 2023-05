Pedro Pascal anuncia que sólo presta su voz para “The Mandalorian”

"En su mayor parte solo proporcionaba la voz en off", confesó a a The Hollywood Reporter. "Hubo una gran cantidad de pruebas y experimentación para estar en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en los cuatro meses que duró. Pero estaba en ello. Estuve en ello una cantidad significativa de tiempo", explicaba el actor. "Pero ahora lo hemos solucionado, lo cual es genial y, sorprendentemente, me dio la oportunidad de poder ir y hacer otra cosa". Es decir, que no tener que estar presente durante el rodaje de The Mandalorian, en lo que sería el set en sí, facilitaba al actor el poder ir a hacer otras series o películas