Películas que podrían protagonizar el Super Bowl de este año

De acuerdo Variety, se espera un primer vistazo a Deadpool 3, protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman y la única película de Marvel Studios que se estrenará en 2024. Disney también podría presentar un avance de Inside Out 2 de Pixar y otro tráiler de Kingdom of the Planet of the Apes, el próximo capítulo de la mítica saga de 20th Century Fox.