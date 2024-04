Prepárate para una noche de terror con “Abigail”, porque algunos niños pueden ser monstruosos

Abigail es protagonizada por Melissa Barrera (franquicia de Scream, En el barrio), Dan Stevens (Gaslit, Legión), Kathryn Newton (Ant-Man y la Avispa: Quantumanía, Freaky), Will Catlett (Black Lightning, Falsa identidad), Kevin Durand (Resident Evil: La venganza, X-Men Orígenes: Wolverine) y Angus Cloud (Euphoria, North Hollywood), quienes interpretan a los secuestradores. Alisha Weir (Matilda, Darklands) interpreta a Abigail, y el prestigioso elenco incluye al actor nominado al Emmy Matthew Goode (The Crown, Downton Abbey), y al actor cinco veces nominado al Emmy Giancarlo Esposito (Breaking Bad, Better Call Saul) en el papel de Lambert, el eficiente organizador del secuestro de Abigail.