Primeros episodios de la segunda temporada de La Casa del Dragón "son muy oscuros", según George R.R. Martin

"Por supuesto, no soy nada objetivo cuando hablo de algo basado en mi propio trabajo... pero tengo que decir que los dos episodios me parecieron geniales. (Y aún no están terminados). Oscuros, eso sí. Muy oscuros. Puede que te hagan llorar (yo no lloré, pero uno de mis amigos sí). Potente, emotiva, desgarradora. Justo el tipo de cosas que me gustan", dijo George R.R. Martin, sobre los primeros episodios de la segunda temporada de La Casa del Dragón.