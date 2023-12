Próximo juego de The Legend of Zelda no será una secuela de Tears of the Kingdom

"Como mencioné anteriormente, con Tears of the Kingdom, buscábamos construir sobre el mundo que creamos con Breath of the Wild y realmente agotar las posibilidades de lo que podíamos poner en ese mundo", explicó. "Creo que es, para usar un término, una apoteosis, o la forma final de esa versión de The Legend of Zelda. En ese sentido, no creo que hagamos una secuela directa de un mundo como el que hemos creado", dijo Eiji Aonuma, productor de la saga, en una entrevista con Game Informer.