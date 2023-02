PS Store: Cinco juegazos con hasta el 70% de descuento

La promoción "Aclamados por la crítica" llegó a la PS Store, con descuentos de hasta el 70% en más de 800 videojuegos.



A continuación, te presentemos cinco juegazos para PS4 y PS5, que están a precios imperdibles:



El primero de ellos es Devil May Cry 5 Deluxe + Vergil. Esta versión, que se oferta en $us 19.99, incluye el juego completo y a Vergil como personaje jugable. Además, cuenta con los siguientes contenidos adicionales:



- Armas de Devil Breaker: Gerbera GP01, Pasta Breaker, Sweet Surrender, Mega Buster.

- Arma de Dante: Cavaliere R.

- Música de batalla: temas musicales de Devil May Cry, Devil May Cry 2, Devil May Cry 3 y Devil May Cry 4 (3 de cada).

- Voces alternativas: voces de anuncio de nivel de estilo y de título.

- Cinemáticas de acción real.



El segundo juego es Assassin's Creed Valhalla. La última entrega de la saga de Ubisof se ofrece a $us 19.79. Por ese precio podrás encarnar a Eivor, un legendario saqueador vikingo en busca de la gloria.



El tercero es Control Ultimate Edition. Por $us 13.99 se puede adquirir el juego principal y las expansiones lanzadas La Fundación y SMA, en un único paquete.



Por ese mismo precio, $us 13.99, también se puede comprar el Crash Team Racing Nitro Fueled. Esta versión tiene contenido retro exclusivo para PS4 con un circuito, karts y aspectos retro para Crash, Coco y Cortex.



El último juegazo que no se puede dejar pasar la oportunidad para adquirirlo es el Batman Arkham Collection, que reúne la colección completa las versiones definitivas de la trilogía Arkham de Rocksteady (Asylum, City y Knight). Su precio es de $us 5.99.