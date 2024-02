PS Studios anticipa cambios inevitables en PlayStation: Reevaluarán estrategias de desarrollo de juegos propios

Esto repercutió en decisiones de conocimiento público con una ola de despidos de parte de PlayStation, impactando a más de 900 empleados, incluyendo a equipos destacados como Insomniac Games, que recientemente lanzaron Spider-Man 2, Naughty Dog conocido por la saga de The Last Of Us y Guerrilla Games conocido por los juegos de Horizon, Sony es conocida por "ofrecer historias inmersivas y narrativas" con sus juegos propios, y es esto que las cabezas de Sony afirman que "requiere una reevaluación de nuestra forma de operar"