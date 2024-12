¿Puede Paapa Essiedu llenar los zapatos del icónico Severus Snape de Alan Rickman?

La esperada serie de Harry Potter que está desarrollando Max sigue dando de qué hablar, y esta vez la atención está puesta en el posible casting para uno de los personajes más icónicos: Severus Snape. Según informa The Hollywood Reporter, Paapa Essiedu es el principal candidato para interpretar al complejo profesor de pociones. La noticia ha encendido las redes debido a las comparaciones inevitables con el fallecido Alan Rickman y las diferencias físicas respecto a la descripción del personaje en los libros.

Snape es descrito por J.K. Rowling como un hombre delgado, de piel cetrina, nariz grande y ganchuda, cabello grasiento y un rostro con apariencia de “murciélago gigante”. Essiedu, conocido por su actuación en Podría destruirte y nominado al Emmy, trae consigo un perfil distinto al que los fanáticos están acostumbrados. Sin embargo, este no sería el primer cambio de raza en el universo de Harry Potter, recordando que Hermione Granger fue interpretada por una actriz negra en la obra de teatro Harry Potter and the Cursed Child.