¿Qué estrenos en cine y televisión trae este 2024?

Uno de los estrenos más anticipados es la serie en formato live-action de "Avatar: The last airbender" programada para llegar a Netflix el 22 de febrero. Los fanáticos podrán revivir las emocionantes aventuras de Aang, Katara, Zuko, Toph, Sokka y compañía.

Para los seguidores de "The Witcher", aunque la espera para la temporada 4 continuará, el 2024 traerá una expansión con la película animada "The Witcher: Sirens of the deep".