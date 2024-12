¿Qué ver esta semana en el cine? "Queer", la audaz y controvertida película con Daniel Craig

El aclamado director Luca Guadagnino, responsable de éxitos como “Call Me By Your Name” y “Suspiria”, regresa con “Queer”, una película intensa y profundamente conmovedora basada en la novela homónima de William Burroughs. Protagonizada por un sorprendente Daniel Craig, quien rompe con su imagen tradicional para dar vida a un personaje desgarrador, “Queer” ha sido calificada como una de las propuestas cinematográficas más audaces del año.