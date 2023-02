“Quiero Bailar Con Alguien”: La historia de Whitney Houston llega a la pantalla grande el 9 de febrero

I Wanna Dance with Somebody o “Quiero Bailar Con Alguien: La Historia de Whitney Houston” , es una poderosa y triunfal celebración de la incomparable e inolvidable Whitney Houston, que llega a todos los cines de Bolivia, el jueves 9 de febrero, de la mano de Sony TriStar y Andes Films.

El largometraje supone no sólo una oportunidad para experimentar de nuevo la vida y la música de este icono, sino también para ofrecer el punto de vista de la artista misma, comentado por la gente que mejor la conocía como su hermano, Pat Houston y la cuñada de la cantante, lo que permite contar su historia con autenticidad, ya que tuvieron acceso a un nivel de entendimiento y a detalles que no se conocerían de no haber contado con la cooperación de su propia familia.