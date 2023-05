Responsables de Zelda: Tears of the Kingdom están ‘interesados’ en producir una película de la saga

El increíble éxito de Super Mario Bros: La película , que supera los $us 1.200 millones en taquilla, ha ocasionado que exista interés por llevar otras franquicias de Nintendo a la gran pantalla, siendo The Legend Zelda una de las que más posibilidades de seguir la estela del plomero bigotón.

El productor de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Eiji Aonuma, y el director Hidemaro Fujibayashi han declarado que están ‘interesados’ en una adaptación cinematográfica de las aventuras de Link. Esto ante la pregunta realizada por el medio Polygon.