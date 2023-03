Rob Schneider trabaja con su pequeña hija en la comedia familiar ¡Qué viaje con papá!

En ¡Qué viaje con papá! , Meara sueña con unas vacaciones llenas de diversión y aventura como las historias que le cuenta su papá. Desafortunadamente la situación económica familiar no es muy buena. Su papá es un inventor y no tiene un trabajo estable, su único ingreso proviene de las propinas que le dejan por hacer de “estatua viviente” en los parques.

Ante la petición de su esposa de no ilusionar a su hija con unas vacaciones que no pueden pagar y rogándole por no romperle el corazón, Larry decidirá emprender un viaje con Meara llevando sólo un bote lleno de monedas y el sueño de crear un aventura especial para su hija.