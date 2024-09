"Robot salvaje" llega a los cines del país este jueves 26 de septiembre

Uno de los aspectos fundamentales del largometraje es el elenco de artistas que prestarán sus voces a los personajes principales. Mientras que el rol de Roz será interpretado por Lupita Nyong’o (Un lugar en silencio: día uno, Black Panther), el resto del equipo se completa con Pedro Pascal (Los cuatro fantásticos, The Last Of Us), Catherine O’Hara (Mi Pobre Angelito, Beetlejuice), Kit Connor (Heartstopper), Stephanie Hsu (Todo en todas partes al mismo tiempo), Mark Hamill (Luke en Star Wars), Bill Nighy (Cuestión de tiempo) y Ving Rhames (franquicia de Misión imposible).