Sam Raimi no está trabajando en una cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire

"Sí lo he leído, pero en realidad aún no estoy trabajando en ello. Quiero decir, Marvel y Columbia tienen tanto éxito con las películas actuales de Spider-Man, que no sé si van a volver a mí, y decir: Bueno, amigos, ¡también podemos contar esa historia!”, dijo Sam Raimi, en una entrevista con CBR durante la WonderCon, al ser consultado sobre una posible cuarta película de Spider-Man con Tobey Maguire.