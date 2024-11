Snoop Dogg, Eminem e Ice Spice protagonizan el épico cierre del Capítulo 5 de Fortnite

Además de presentaciones en vivo, el concierto incluirá el estreno exclusivo de dos nuevos temas: "Another Part Of Me" de Snoop Dogg, producido junto a Sting, y "Empty Out Your Pockets" de Juice WRLD. Este último servirá como homenaje al cantante, fallecido en 2019, y será una de las notas más emotivas del evento.