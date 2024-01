“Sobrevivientes: Después el terremoto” llega a los cines del país este jueves 18 de enero

La película, que llega a los cines de Bolivia este jueves 18 de enero, ofrece emociones y dilemas con asombrosos buenos visuales y un elenco que incluye a actores que fueron parte de exitosos elencos como Lee Byung-hun (“El Juego del Calamar”, “Terminator Génesis”, “G.I Joe”), Park Seo-joon (“The Marvels”, “Parasite”), Park Ji-hu (“All of Us Are Dead” de Netflix) y Kim Do-young (“Estación zombie”).