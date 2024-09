Sony aplaza el estreno de "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" a 2027

Sony ha anunciado que el estreno de "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" se retrasará hasta 2027 debido a la huelga de actores y guionistas en Hollywood.

En 2018, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” hacía acto de presencia en los cines y fue un éxito brutal, recaudando casi $us 400 millones en la taquilla mundial . La premisa de los multiversos y la presentación de un nuevo héroe, Miles Morales, causaron furor entre el público.

Cinco años después, en 2023, se estrenó su secuela “Spider-Man: Across the Spider-Verse”, que ya es considerada como una de las mejores películas de animación de este siglo. La cinta recuadó $us $us 690,9 milliones.