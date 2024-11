Sony redobla su compromiso con juegos en solitario de calidad cada año

Sony anunció que, a partir de 2025, lanzará para Play Station importantes videojuegos para un solo jugador cada año, reafirmando su compromiso con este tipo de experiencias. Esta estrategia, respaldada por el éxito de franquicias como God of War y The Last of Us, subraya el enfoque de Sony en mantener contenido de calidad para su base de jugadores y atraer nuevos públicos.

Para el próximo año, se espera la llegada de Ghost of Yōtei de Sucker Punch, la secuela del exitoso Ghost of Tsushima de 2020. También se lanzará Death Stranding 2: On the Beach de Kojima Productions como exclusivo para PS5 en 2025.

Mirando más allá, el desarrollador de Marvel’s Spider-Man 2, Insomniac, tiene un juego en desarrollo de Wolverine, aunque todavía no tiene ni siquiera una ventana de lanzamiento. Igualmente, también se sabe que el estudio de God of War, Sony Santa Monica, está trabajando en algo, y Guerrilla parece estar a punto de completar la trilogía de Horizon con otra aventura para un solo jugador, aunque según informes, esto aún está lejos. Por otro lado, en principio Naughty Dog, tiene igualmente más títulos para un solo jugador en proceso.

En tanto, el desarrollador de Days Gone, Bend Studio, tiene una nueva IP en mente, al igual que Media Molecule, creadores de LittleBigPlanet y Dreams. Housemarque, creadores de Returnal, están trabajando en algo nuevo, lo mismo se puede decir de Bluepoint Games y Firesprite. Polyphony seguramente está trabajando arduamente en Gran Turismo 7, y tras el éxito de Astro Bot, todos los ojos estarán puestos en Team Asobi para ver qué harán a continuación.

Además, Sony sigue cerrando acuerdos con desarrolladores externos para que los juegos para un solo jugador lancen primero en PS5. Por ejemplo, se asoció con Square Enix para Final Fantasy VI Remake, XVI y VII Rebirth, con Shift Up para Stellar Blade, con Game Science para el exitoso Black Myth: Wukong, con Team Ninja para Rise of the Rōnin, y con Bloober Team para Silent Hill 2 Remake.

De igual manera, la apuesta de la empresa hacia los juegos como servicio continúa con Horizon Online de Guerrilla, Marathon de Bungie, y Fairgame$ de Haven en desarrollo.

