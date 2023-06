Spider-Man Across de Spiderverse: Cada uno de los universos explicados

Corre su segunda semana en taquilla, la reciente entrega de la trilogía animada de Spider-Man con Miles Morales como protagonista, ya ha superado la recaudación de la primera entrega con un total de $400MDD versus los $384MDD que recaudo Into de Spiderverse el 2018. La cinta tiene muy buena aceptación tanto por la crítica y por el público en general, y apunta a convertirse en uno de los mayores éxitos cinematográficos en lo que va el 2023.

Across the Spiderverse nos lleva por el multiverso en un viaje emocionante a través de la animación con distintos estilos y conceptos visuales, presentándonos nuevos Spider-Man y sus universos, de los que pudimos conocer varios detalles. La siguiente información contiene SPOILERS, asi que, sino viste la cinta aún te recomendamos que guardes este articulo y vuelvas después de verla.

El universo que ya conocemos desde la primera entrega, aquí Peter Parker murió a manos de KingPin salvando a Nueva York en presencia de Miles . Para esta oportunidad Miles es el único Spider-Man actualmente en este universo. Tratando de equilibrar su vida familiar, sus estudios y las responsabilidades de un superhéroe, nos presentan al antagonista de la cinta, The Spot, q ue al principio tiene una pinta de villano de poca monta, pero esto cambiará en el transcurso de la película.

La tierra 1610, es importante para Marvel, también es conocida como el Universo Ultimate , se lanzó por primera vez el 2011, si bien la historia de miles no fue tan bien recibida, ahora goza de popularidad y a partir del desarrollo de los cómics, las películas que salieron e incluso el juego Spider-Man Miles Morales de PS5 que se lanzó el 2020.

El villano, The Spot, tiene la habilidad de cruzar a distintos universos mediante sus agujeros, esto nos lleva brevemente a distintos universos que se presentan como un cameo, en esta oportunidad The Spot aparece en una tienda muy familiar, que resulta ser el escenario de Venom y las demás películas del Venomverso. Tras una breve conversación con la poco impresionada Sra. Chen, la dueña de la tienda, The Spot desaparece a través de uno de sus portales, robando un paquete de chicles en el proceso.