“TÁR”, la seis veces nominada a los premios óscar, llega a los cines el jueves 23 de febrero

Todd Field, director de “TÁR”, se refirió a la multipremiada protagonista de la siguiente manera. “Este guion fue escrito para una artista: Cate Blanchett. Si ella hubiera dicho que no, la película nunca habría visto la luz. Esto no sorprenderá a los cinéfilos, aficionados o no. Después de todo, ella es una maestra suprema. Aun así, mientras hacíamos la película, la habilidad sobrehumana y la verosimilitud de Cate era algo realmente asombroso de contemplar. Ella superó todas las expectativas. El privilegio de colaborar con una artista de este calibre es algo imposible de describir adecuadamente. En todos los sentidos posibles, esta es la película de Cate”, aseguró el también guionista y productor.

“Como la distribuidora de Universal Pictures en Bolivia, nos sentimos complacidos por traer a todos los cines del país una de las películas más esperadas y nominadas a los Oscares”, mencionó Cortez, acotando que los amantes del séptimo arte y la música, no pueden perderse “TÁR” en la pantalla grande, desde este jueves 23”, finalizó.

