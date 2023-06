Ted Lasso, la temporada final puede ser el principio de algo nuevo

El actor y productor de la serie manifestó en una entrevista con Deadline el pasado mes de marzo: "Este es el final de esta historia que queríamos contar, que esperábamos contar, que nos encantaba contar. El hecho de que la gente quiera más y tenga curiosidad más allá de lo que aún no saben es halagador ". También apuntó a que los espectadores quizás entenderían que se trata de un punto final al ver su conclusión.

Pero si llega, el spin off de Ted Lasso no será como lo imaginamos

Al igual que Hannah Waddingham,(Rebecca) el protagonista de Ted Lasso, Jason Sudeikis, admitió en el programa de Fly on the Wall, que existe la posibilidad de continuar la historia, pero no precisamente en un spinoff de televisión, sino en un libro o podcast en donde el actor y creador de la serie de encargue de profundizar en el universo donde el AFC Richmond existe y es parte de la premier league.