The Batman 2 mostrará una dinámica entre el caballero de la noche y el Joker nunca antes vista en el cine

Aunque falta mucho para su estreno (previsto para el 3 de octubre de 2025) la cinta The Batman 2 romperá una tradición del Joker en películas live-action: presentar a un Batman y un Joker que ya se conocen previamente.



Cabe recordar que en la escena final de The Batman se introdujo (apenas viendo su rostro y escuchando su risa) a una nueva versión del Joker interpretada por Barry Keoghan. Incluso después del estreno de la película se reveló una escena eliminada que mostró cómo luce este Joker y su diferencia con otras versiones del personaje.



El director The Batman, Matt Reeves, explicó que el Joker de Barry Keoghan será uno con el que el público no está familiarizado y que ya tiene una relación con el Caballero de la Noche.



La relación entre Batman y Joker no se ha visto hasta el momento en la pantalla grande. En películas anteriores de Batman donde aparece el Joker siempre tienen un encuentro por primera vez e incluso en Batman de Tim Burton se presentó la historia de origen del personaje.



Teniendo esto en cuenta, la mesa está servida para explotar una relación que en los cómics ha generado más de un dolor de cabeza a Batman.