The Boys fue la serie de superheroes más vista en 2022

The Boys fue la serie de superhéroes más vista de 2022. De acuerdo con datos de Nielsen, el público vio 10.600 millones de minutos de The Boys en Amazon Prime Video.



En general, la producción de Amazon Prime Video ocupó la posición número 11 entre las series más vistas el año pasado.



Por su parte, las series de superhéroes de Marvel en Disney+ no lograron entrar en los primeros lugares de la lista. Cabe recordar que en 2022 se estrenaron Moon Knight, Ms. Marvel y She-Hulk: Defensora de Héroes.



La lista general está encabezada por Stranger Things con 52.000 millones de minutos vistos, seguida de Ozark con 31.300 millones, Merlina con 18.600 milloners, Cobra Kai con 16.700 millones y Bridgerton con 14.000 millones.