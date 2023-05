The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya es uno de los juegos mejor valorados de la historia: suma un 96 en Metacritic, en base a 85 críticas de la prensa especializada.

La nueva obra de Nintendo llegará en exclusivo para Switch este viernes 12 de mayo. Para sorpresa de quizás pocas personas, recibió multitud de elogios.

IGN, que calificó al juego con un 100, dijo: “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es una continuación insondable, que expande un mundo que ya se sentía lleno más allá de las expectativas y eleva el listón cada vez más alto hasta las nubes”.

Por su parte, Meristation señaló: “The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el juego más grande y ambicioso de Nintendo. Una obra maestra que nos presenta un mundo vasto y denso, que se expande en todas direcciones e impresiona continuamente al jugador, incluso después de que hayan pasado decenas de horas. Si Tears of the Kingdom no es el Zelda definitivo, es lo más parecido a él”. Este portal igual le otorgó un 100 a la nueva aventura de Link.

Hobby Consolas, que le otorgó una nota de 98, alabó el poder de la aventura, la sabiduría de la libertad y el coraje de la creatividad, sin olvidar lo que hace tan especial a The Legend of Zelda: los momentos épicos y la capacidad de emocionar. “Tenían razón cuando decían que el título era spoiler: hemos derramado lágrimas de alegría”, dijo.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom es el juego mejor calificado de lo que de año y uno de los títulos mejor valorados de la historia.

