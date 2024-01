The Marvels cierra su etapa en cines con las peores cifras del UCM

The Marvels es oficialmente la película del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) menos taquillera de todos los tiempos, con una recaudación mundial de unos $us 205 millones.

The Marvels acabó recaudando solos $us 84,5 millones en la taquilla estadounidense, lo que la sitúa muy por debajo de los $us 134,8 millones recaudados por The Incredible Hulk en 2008 (la otrora cinta con la peor recaudación del UCM). Su presupuesto total, incluyendo marketing y distribución, rondó los $us 270 millones.