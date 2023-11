The Marvels llega a los cines de Bolivia este jueves 9 de noviembre

El universo cinematográfico de Marvel Studios vuelve a las salas de cine de Bolivia este jueves 9 de noviembre con su película número 33. Dirigida por Nia DaCosta (Candyman, 2021), The Marvels marca el regreso a la gran pantalla de la Capitana Marvel interpretada por Brie Larson junto a un equipo femenino de heroínas que se completa con Teyonah Parris en el rol de Monica Rambeau e Iman Vellani como Kamala Khan .

The Marvels no solo tiene la tarea de seguir el legado de su predecesora, que recaudó más de $us 1.000 millones en taquilla, sino que también debe tejer las complejas tramas de las series que la precedieron.