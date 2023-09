The Marvels será la película más corta de la historia del MCU

The Marvels será la película más corta de la historia del UCM . Así se dejó entrever en una nueva lista en AMC Theaters , que señala que la cinta dura sólo 105 minutos, es decir, 1 hora y 45 minutos.

Teniendo esos datos en cuenta, The Marvels supera en siete minutos el anterior récord de la película más corta del UCM: The Incredible Hulk y Thor: The Dark World, que duraban 112 minutos, cada una.