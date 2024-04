The Walking Dead: The Ones Who Live llega a Amazon Prime Video

Otra serie derivada de la franquicia The Walking Dead ha llegado al catálogo de Amazon Prime Video . Este viernes, The Walking Dead: The Ones Who Live se estrenó en la plataforma, habiendo finalizado su primera temporada en marzo en Estados Unidos. Así lo reportó ANM TVLA.

Sumado a esto, en las últimas semanas llegó a la plataforma Tales of The Walking Dead y The Walking Dead: Dead City. En mayo llegará The Walking Dead: Daryl Dixon. También tiene los ya terminados Fear the Walking Dead y The Walking Dead: World Beyond. La serie original se puede ver completa en Netflix y Star+.