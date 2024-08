Tim Burton explica su larga espera para lanzar "Beetlejuice Beetlejuice"

La secuela, titulada "Beetlejuice Beetlejuice", se presentó fuera de concurso en la 81ª Mostra de Venecia, donde Burton compartió sus sentimientos en una rueda de prensa previa al estreno, según el periódico estadounidense.



"En estos últimos años me sentí un poco decepcionado por la industria del cine", reveló Burton. Sin embargo, el éxito de su serie televisiva "Merlina", protagonizada por Jenna Ortega, le devolvió el ánimo. "Me dije: 'si tengo que volver a hacer algo, tiene que salir del corazón'. Sentía que me había perdido en cierta manera. Así que hacer esta película volvió a darme energía, era un regreso a las cosas que me gusta hacer, de la manera como a mí me gusta hacerlas, con la gente que amo", detalló The Sun.



La trama de "Beetlejuice Beetlejuice" sigue las aventuras del fantasma interpretado por Michael Keaton, quien regresa para aterrorizar con su humor negro a una nueva familia disfuncional en la misma mansión. Junto a Keaton, el elenco incluye a Monica Bellucci, pareja actual de Burton, y a Jenna Ortega, quien interpreta a la nueva víctima del fantasma, según IMDb.



Burton también comentó sobre el largo tiempo que pasó antes de realizar la secuela: "Lo que es gracioso con esta película es que nunca entendí las razones de su éxito. Necesité 35 años para rodar la secuela", explicó. En tono jocoso, añadió que, matemáticamente, debería tener más de 100 años para hacer otro episodio, aunque bromeó sobre la posibilidad con los avances médicos.