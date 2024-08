Tipos de Gentileza: la nueva película de Yorgos Lanthimos, que llega a cines el 22 de agosto, realza la versatilidad de su elenco

Durante el proceso de escritura, Lanthimos le envió el guion a Emma Stone, protagonista de sus últimas dos películas (Pobres Criaturas y La Favorita) y ganadora del Premio Oscar® a Mejor Actriz por su papel en Pobres Criaturas, quien quedó inmediatamente fascinada con el proyecto. “Me encantó el guion y cómo se desarrolló en un tríptico. Las historias se entrelazan de una manera que no es necesariamente clara , pero cada una capitaliza sobre la anterior. Las posibilidades me parecieron muy emocionantes” afirma Stone.

El elenco coral de esta antología inusual enfrentó diferentes desafíos para cumplir con la visión del director. “Traté de ver otras películas para inspirarme, pero me resultó muy difícil encontrar cualquier tipo de referencia, algo que se sintiera cercano a este mundo. Lo siento como un territorio nuevo, no solo para el cine, sino para Yorgos. Es muy raro, con un guion y una dinámica de personajes muy interesante” comenta el actor Jesse Plemons. Hong Chau, quien interpreta los papeles de Sarah, Sharon y Aka, añade: “Yorgos nos explicó que las historias estaban vagamente conectadas y que el mismo grupo de actores interpretaría los personajes en las tres historias. Pero que no estaba esperando que hiciéramos ningún tipo de cambio drástico o muy marcado entre los personajes. Me intrigó mucho”.