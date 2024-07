Todo lo que Marvel Studios presentó en la San Diego Comic-Con 2024

Downey Jr. no es el único veterano del UCM que vuelve a ponerse la capa. Los directores de Captain America: The Winter Soldier y Avengers: Endgame Joe y Anthony Russo vuelven a formar equipo con Marvel para dirigir Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars .

Casting de los Cuatro Fantásticos y Thunderbolts: Se presentó al elenco de "Fantastic Four" con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, y se reveló que el título completo será The Fantastic Four: First Steps.