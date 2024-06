Tom Hardy y Austin Butler se convierten en temibles motociclistas en "El Club de los Vándalos"

Escrita y dirigida por Jeff Nichols (Loving, Take Shelter), llega a los cines del país “El Club de los Vándalos” (The Bikeriders) , una espectacular película de crimen y suspenso que mantendrá a los cinéfilos pegados a sus butacas durante 116 excitantes minutos.

Completan el espectacular reparto Michael Shannon (Revolutionary Road, Take Shelter), Mike Faist (West Side Story, Challengers), Boyd Holbrook (“Narcos”, “The Sandman”), Damon Herriman (“Justified”, “Mr Inbetween”), Beau Knapp (“Seven Seconds”, “The Good Lord Bird”), Emory Cohen (Brooklyn, “The OA”), Karl Glusman (Love, “Devs”), Toby Wallace (Babyteeth, “Pistol”), Norman Reedus (“The Walking Dead”, The Boondock Saints), Happy Anderson (“Snowpiercer”, “The Knick”) y Paul Sparks (“House of Cards”, “Boardwalk Empire”).