Tortugas Ninja: Caos Mutante recauda más de $us 10 millones en su primer día de taquilla

Tortugas Ninja: Caos Mutante , la nueva aventura animada de Paramount y Nickelodeon se adelantó al fin de semana al debutar este miércoles en la taquilla estadounidense con unos $us 10,2 millones de dólares el día de estreno, incluidos $us 3,85 millones de las proyecciones previas del martes.

Se estima que la película animada recaude entre $us 35 y $us 45 millones en sus primeros cinco días de exhibición, un muy buen comienzo, considerando que la película costó $us 70 millones, una cifra más económica que otras superproducciones veraniegas.