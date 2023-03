Un interesante viaje al pasado

Aunque podría pensarse que los dinosaurios son el centro de la trama, lo cierto es que no lo son, sino la forma en que el protagonista se convierte en protector de la pequeña y como esta se vuelve de a poco en una hija putativa.

Entre sus puntos altos se encuentra la relación entre los personajes, que, a pesar de ser extraterrestre de un mismo planeta, no hablan el mismo lenguaje por lo que se las deberán de ingeniar para entenderse y los dinosaurios, los cuales no tienen los diseños tradicionales y lucen amenazantes. Aunque son creados por CGI, no dan la impresión de ser generados por computadora. Sus escenarios reales y su fotografía también son dignos de destacar.