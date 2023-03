Un rayo que vuelve a caer en el lado divertido

Shazam llegó a los cines en 2019 cómo un proyecto un tanto apartado del aquel entonces DCEU, al grado que la película fue producida por New Line Cinema, para evitar posibles daños colaterales en caso de fracasar. Algo que afortunadamente no ocurrió y más bien dio paso a una secuela: ¡Shazam! La Furia de los Dioses, que se estrena este jueves 16 de marzo en los cines de toda Bolivia.

La premisa de esta nueva cinta nos presenta a la familia Shazam tratando de demostrar su valía cómo superhéroes , algo que se antoja más sencillo de decir que hacer. Y es que, los integrantes de este equipo no dejan de ser niños y adolescentes con superpoderes. En ese ínterin, aparecerán las hijas del titan Atlas, que quieren recuperar los poderes de su padre, lo cuales están en manos de la familia Shazam. A esta fórmula se sumarán las inseguridades de Billy Batson, para empeorar aún más la situación.

Al igual que su predecesora, ¡Shazam! La Furia de los Dioses no es película que pretenda establecer un nuevo estándar en las cintas de superhéroes o convertirse en un parte aguas en el género, tan sólo es una cinta que busca entretener al espectador. Algo que consigue con creces.

Su elenco hace un trabajo más que aceptable, sobre todo Zachary Levi (Shazam), Asher Angel (Bill Batson), Jack Dylan Grazer (Freddy) y Djimon Hounsou (el mago Shazam). Sorprende la actuación de Rachel Zegler (Anthea), a Helen Mirren (Hespera) se la siente cómoda en el papel de una villana de cómic y Lucy Liu (Kalypso) no desentona. Aunque a sus papeles les faltó un poco más de desarrollo, para evitar convertirse en el típico villano que sólo sirve como contrapeso del superhéroe.

La película además incluye un cameo de la Wonder Woman de Gal Gadot (no es spolier, ya se la vio en los adelantos). Esto no deja de sorprender, teniendo en cuenta los ya anunciados planes de James Gunn con el Universo de DC en el cine. ¿Será una despedida, un Henry Cavill 2 o un troleo? Solo el tiempo lo dirá.